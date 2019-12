Lernst du noch oder programmierst du schon?

Software entwickeln, Codes schreiben und Apps programmieren – immer mehr Jugendliche lernen das in ihrer Lehrausbildung. Das Interesse an den IT-Lehrberufen ist stark wie nie. In Wien werden heuer 92 Applikationsentwickler ausgebildet – das sind um 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs bei den digitalen Lehrberufen ist erfreulich. Denn um sich in der IT-Berufswelt später behaupten zu können, sind Programmieren, Coden, Netzwerk- und Betriebstechnik wichtige Voraussetzungen.