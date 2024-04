Österreichs “CISO of the Year 2024” gesucht

Preisträger CISO of the Year 2023 v.l.: Simon Tjoa (Juryvorsitzender), Bettina Thurnher (Gebrüder Weiss) und Marcel Lehner (MM Group) – beide CISO of the Year 2023, Harald Erkinger (Geschäftsführer CIS - Certification & Information Security Services GmbH) bei der Preisverleihung im Rahmen des CIS Compliance Summit 2023

© Anna Rauchenberger