Produkttest: HUAWEI FreeBuds 4 – Die kraftvollen und komfortablen In-Ear-Kopfhörer begeistern in jeder Situation

26.07.2021

Beim Spazieren, im Beruf oder im Fitnessstudio – die brandneuen kabellosen Kopfhörer HUAWEI FreeBuds 4 verbinden hohe Soundqualität mit anhaltendem Tragekomfort. Wir durften sie ausgiebig testen.

Kabellose In-Ear-Kopfhörer sind durch ihre kompakte Größe für Viele bereits ein lieb gewonnener Begleiter im Alltag. Mit den HUAWEI FreeBuds 4 haben wir nun einen neuen Favoriten, um jeden Tag mit (klang)starken Sounds aufzuwerten. Warum die neue Generation der In-Ear-Kopfhörer von HUAWEI der ideale Sound-Assistent für jeden sind, hat mehrere Gründe:

Starke Beats und volle Bässe: Die HUAWEI FreeBuds 4

Die hochauflösende Soundqualität steht bei den HUAWEI FreeBuds 4 im Vordergrund. Und wie wir als Musikfans wissen, brauchen kräftige Bässe auch genügend Raum. Trotz der kompakten Größe der HUAWEI FreeBuds 4 liefern sie, durch die leistungsstarken Bassverstärker in jedem Kopfhörer, im Test beeindruckende und fühlbar tiefe Bässe. Der 14,3 mm große dynamische Treiber der In-Ear-Kopfhörer versorgt bei jedem Sound mit immersiven Klang und intensiven Klangfarben durch einen Frequenzbereich von bis zu 40 kHz. Individueller Tragekomfort und intelligente Geräuschunterdrückung Beim Spazieren, im Büro und auch beim Joggen – wir haben die HUAWEI FreeBuds 4 an den verschiedensten Alltagssituationen erprobt. Unser Fazit: Die leichtgewichtigen und schlanken In-Ear-Kopfhörer passen sich mit ihrer optimierten ergonomischen Form und nur 4,1 Gramm an die jeweilige Ohrform an und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag über. Auch bei sportlicher Aktivität sitzen sie dabei fest im Ohr und sorgen kontinuierlich für motivierende Beats bei sehr guter Klangqualität.

Für eine volle Konzentration im Büro hat uns die optimierte aktive Geräuschunterdrückung Active Noise Cancellation (ANC) überzeugt, die sich durch die Adaptive Ear Matching (AEM) Technologie noch besser der Ohrform des Nutzers anpasst und für ein intensives Sounderlebnis sorg. 1 Die neue Open-Fit-Form sorgt während aktiver ANC auch dafür, dass wichtige Umgebungsgeräusche, wie beispielsweise als Fußgänger im Straßenverkehr, trotzdem wahrnehmbar bleiben und bietet so neben beeindruckendem Klang auch Sicherheit.

Eines unserer persönlichen Highlights ist die einfache und intuitive Touchbedienung, der HUAWEI FreeBuds 4. Auch Neulinge im Bereich der kabellosen Kopfhörer können dank der simplen und smarten Touch-Funktionen direkt durchstarten. Die Musikwiedergabe, das Annehmen von Anrufen aber auch die Aktivierung und Deaktivierung der intelligenten Geräuschunterdrückung ANC und die Lautstärke lassen sich so ganz einfach via Touch-Gesten, wie Tippen, direkt an den Kopfhörern regeln. Kleine Kraftpakete für großen Soundgenuss Mit den HUAWEI FreeBuds 4 muss auch bei längeren Gesprächen oder Reisen nicht auf guten Sound verzichtet werden – denn bei deaktivierter ANC-Funktion sorgen sie für bis zu vier Stunden an dauerhafter Musikwiedergabe und sogar für bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit im kompakten Charging-Case. Sollte der Akku doch einmal ausgehen sorgt die Schnellladetechnologie für weitere 2,5 Stunden Musikgenuss nach nur 15 Minuten Ladezeit mit dem Charging-Case. Durch die kompakte Größe von 21,2mm und einem Gewicht von 38g passt das Charging-Case auch in jede (Hosen)Tasche.

Flexibles Arbeiten bei professioneller Soundqualität Aber nicht nur beim richtigen Musik-Sound haben uns die HUAWEI FreeBuds 4 überzeugt, auch bei unserem Business-Test konnten sie punkten, denn die In-Ear-Kopfhörer fügen sich problemlos in das Ökosystem von Huawei ein. Durch verschiedene Verbindungsformen, wie Proximity Pairing, Dual-Device-Pairing oder Pairing über gemeinsam genutzte Cloud-Informationen, können die HUAWEI FreeBuds 4 sogar mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden. Über die HUAWEI AI Life-App können die Audiosignale zentral verwaltet werden, ganz egal ob es sich um ein iOS oder Android-Betriebssystem handelt. Und selbst ohne die passende HUAWEI AI Life-App lassen sich die Kopfhörer dank Bluetooth mit einer Vielzahl an Geräten verbinden.

Auch der Umgebungsmodus konnte in unserem Business-Test erneut punkten: die 48 kHz HD-Aufnahmefunktion der HUAWEI FreeBuds 4 sorgt dafür, dass die eigene Stimme immer klar zu hören ist. Der Sprachmodus stellt die eigene Stimme in den Vordergrund und blendet störende Hintergrundgeräusche aus. So kommen Sprachnachrichten kristallklar an und auch Businesstelefonate werden nicht von störenden Umgebungsgeräuschen unterbrochen. Unser Fazit: Top Soundqualität für alle Alltagssituationen

Starker Sound, kraftvolle Bässe und individuell anpassbare Active Noise Cancellation – die HUAWEI FreeBuds 4 erweisen sich im Test als verlässlicher und praktischer Alltagsbegleiter, den wir nicht mehr missen möchten. Auch die stylishen Farben Silver Frost und Ceramic White konnten uns überzeugen. Im österreichischen Handel sind die HUAWEI FreeBuds 4 zu einem unverbindlichen Richtpreis von 129 Euro erhältlich. Ein kleiner Tipp zum Schluss: im Aktionszeitraum bis zum 22. August gibt es beim Kauf der HUAWEI FreeBuds 4 zusätzlich den smarten Aktivitätstracker HUAWEI Band 4 kostenlos dazu.*

Huawei FreeBuds 4: Toggle Infobox Unverbindlicher Richtpreis: 129 Euro

Verfügbare Farben: Silver Frost, Ceramic White

Verfügbarkeit: Ab sofort