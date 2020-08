Sind Sie ein geschickter Handwerker, können aber schwer seriöse Kunden finden?

Obwohl die Nachfrage nach Bauleistungen selten abebbt, sahen Sie sich bestimmt schon mit Konkurrenz und dem Kampf um seriöse Kunden konfrontiert. Der heutige Markt fürs Baugewerbe erfordert neben der Beherrschung des Handwerks auch eine erstklassige Webseite und teure Internet-Werbung, was hohe monatliche Kosten bedeuten kann. Es bleibt aber unklar, wie viele Kunden sich von Ihrer Werbung überzeugen lassen, denn in der Regel wird diese von vielen Neugierigen und nur wenigen ernsthaften Anlegern angesehen. Daibau.at hat all dem ein Ende gemacht. Testen Sie die Plattform kostenlos, erstellen Sie Ihr Profil, unterstreichen Sie Ihre Vorzüge, legen Sie Fotografien Ihrer ausgeführten Arbeiten bei und wählen Sie unter hunderten von seriösen Anfragen, die täglich von unseren Nutzern abgegeben werden.

Die Zukunft des Marktes fürs Baugewerbe liegt im Internet

Daibau sorgt bereits seit 2012 für digitale Optimierung des Marktes fürs Baugewerbe in Europa. Daibau Österreich und Daibau Schweiz arbeiten bereits mit mehr als 15.000 Handwerkern zusammen, welche die Vorzüge des Systems Daibau nutzen, um ihren Verkauf zu steigern, Zeit zu sparen und eine Übersicht über die Nachfrage am Markt zu gewinnen.

Baufirmen und Handwerker, hier finden Sie neue Kunden!

Wenn Sie Handwerker sind, ermöglicht Ihnen Daibau mit nur wenigen Klicks hunderte von Kunden zu erreichen, welche täglich auf der Suche nach neuen Auftragnehmern sind. Sie können die Plattform kostenlos testen. Melden Sie sich an, registrieren Sie Ihre Firma und erstellen Sie ein ansprechendes Profil mit Beschreibungen und Bildern Ihrer besten Arbeiten. Über Ihr Profil erhalten Sie eine Übersicht über die aktuelle Liste von Anfragen, welche sich auf Ihr Fachgebiet beziehen.

Jeder Kunde, der eine Anfrage abgibt, wird telefonisch überprüft und seine Angaben werden bei Bedarf ergänzt. Die Zeitverschwendung mit unseriösen Kunden können Sie getrost vergessen, denn die Projekte jener Kunden, die keine ernsthafte Absicht zeigen, ihr Projekt auszuführen, werden nicht veröffentlicht. Falls Sie nicht an allen Anfragen interessiert sind, haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Filter einzustellen: Sie können bestimmen, welche Tätigkeiten, Projektwerte usw. für Sie von Interesse sind. Sie können auch täglich per E-Mail, SMS und App über interessante Projekte benachrichtigt werden.

Die Benachrichtigung über eine Anfrage erhalten Sie entweder als Liste von Gelegenheiten, oder als Aufruf, falls genau Sie dem Kunden empfohlen worden sind. Falls Sie sich für das Projekt interessieren, erhalten Sie die Kontaktdaten des Kunden, während dem Kunden Ihre Kontaktdaten übermittelt werden. Sie können unmittelbar über die Plattform kommunizieren und auch Dateien austauschen. Empfohlen wird persönlicher Kontakt zum Kunden und nach Ihrem Ermessen auch eine Besichtigung vor Ort. Alle formellen Vereinbarungen schließen Sie unmittelbar mit dem Kunden ab, denn Daibau greift nicht in rechtliche Vereinbarungen und Finanztransaktionen ein.

Daibau strebt Qualität an. Deshalb wird jeder Kunde um eine Bewertung Ihrer Arbeit gebeten, während der Handwerker seinerseits die Korrektheit des Kunden mitteilen kann. Der kostenlose Test des Systems ist hinsichtlich Anzahl und Wert der Projekte beschränkt, doch bereits zu einer geringen Jahresgebühr können Sie als Handwerker auf alle Vergünstigungen und sämtliche Anfragen zugreifen, ein Profil Ihres Unternehmens erstellen und auch auf der Seite werben.

Die Digitalisierung des Handwerkermarktes ermöglicht schnellere, einfachere und hochwertigere Leistungen. Auftraggeber sparen viel Zeit und Nerven, während Handwerker ihre Qualität in den Vordergrund stellen und Zugang zu einer großen Anzahl seriöser Kunden erhalten können. Auf Daibau.at passiert all das ohne astronomische Kosten für Internet-Werbung, was eine gute Geschäftsgelegenheit für alle Firmen darstellt, die bereit sind, digitale Wege des Zugangs zu Kunden zu erproben.