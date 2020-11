EU als wichtiges Innovationszentrum für Huawei

Die Europäische Union ist für Huawei von besonderer Bedeutung. Insgesamt 14.000 Menschen arbeiten in der EU für das Unternehmen. Ganze 23 Forschungsstandorte von Huawei beherbergt die EU. Darüber hinaus arbeitet Huawei mit Einrichtungen in ganz Europa zusammen, um die Erträge, die sie aus der Technologie erzielen können, zu verbessern.

Zu diesen Verbänden gehört das Huawei-Innovationsforschungsprogramm, über das das Unternehmen mit 120 europäischen Universitäten zusammengearbeitethat - und in das in den letzten acht Jahren mehr als 1 Milliarde Dollar investiert wurde. Huawei hat weiters über 150 Partnerschaften mit Universitäten in der EU auf Grundlage des Forschungsprogramms.

EU-Siegel für Huawei ID

Im Jänner 2020 verlieh das Europäische Datenschutzgütesiegel (EuroPriSe) das EuroPriSe-Siegel an Huawei ID in der Europäischen Union (EU) und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Personenbezogene, sensible Daten werden nicht außerhalb des Geräts verarbeitet, und der Nutzer hat die vollständige Kontrolle über seine personenbezogenen Daten. Der Mikrokernel ist CC EAL5+-zertifiziert, die bisher weltweit höchste Sicherheitsstufe für Mikrokerne in Betriebssystemen. Es ist auch der erste kommerzialisierte Mikrokernel in TEE OS.

Die sensiblen Daten des Nutzers wie biometrische Daten und Schlüssel werden im TEE OS gespeichert, während die Erkennung von Fingerabdrücken/Gesichts-IDs und die Verifizierung von Passwörtern nur innerhalb des TEE OS gespeichert ist. Das TEE OS verfügt über den ersten formal verifizierten Mikrokernel, der der erste seiner Art ist, der eine mathematisch beweisbare Methode zur Verbesserung der Sicherheit verwendet.

Eigener Bereich für persönliche Dateien

EMUI – Emotion User Interface lautet die von Huawei entwickelte Smartphone-Benutzeroberfläche. Um sensible Daten der Nutzer zu schützen, haben die Userinnen und User von Huawei Smartphones die Kontrolle ihrer Daten. EMUI 11 stellt sicher, dass bei Standardanwendungen am Smartphone alle Anforderungen des Datenschutzes eingehalten werden, sensible Daten verschlüsselt sind und Userinnen und Usern die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, wo ihre Daten verwendet werden. Auch bei der Huawei AppGallery steht Sicherheit an oberster Stelle. Wenn Nutzer die App-Sperre für eine App anwenden, ist eine Identitätsprüfung erforderlich, so kann sichergestellt werden, ob dass dies vom Gerätebesitzer selbst verlangt worden ist.

Die Daten der Nutzer aus Österreich werden von Huawei Geräten in Deutschland gespeichert. Dies bedeutet, dass die Nutzer ihre Datenschutzeinstellungen in den Anwendungen oder über das auf den Geräten von Huawei verfügbare Datenschutzzentrum verwalten können. Über das Datenschutzzentrum können die Nutzer auch eine Kopie ihrer individuellen Daten anfordern, die von Aspiegel und Deutschland verarbeitet werden.

Weiters hat Huawei weltweit zahlreiche Forschungsinstitute und Sicherheitslaboratorien (China, Deutschland, Finnland, Russland, Indien) gegründet. Kontinuierliche Forschung und Innovation von Spitzentechnologien für die Sicherheit des Datenschutzes und kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsfunktionen von Hardware, Betriebssystem und Anwendungsdaten sind bei Huawei besonders wichtig. Huawei folgt dem technologischen Rahmenwerk zum Schutz der Privatsphäre der allgemein anerkannten Datenschutzgrundsätze (GAPP) und der Allgemeinen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU.