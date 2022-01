Neue Routinen, neue Produkte und vor allem neue Resultate! Statt immer auf die altbewährten Routinen zu setzen, gibt uns das neue Jahr auch die Chance uns selber neu zu erfinden. Angesichts dessen haben wir hier die top Trends im Bereich Beauty & Gesundheit 2022 für euch parat!

Frisch und schön mit den Trends im Bereich Beauty & Gesundheit 2022

Fakt ist, jeden Tag kommen Unternehmen mit neuen Produkten auf den Markt, welche uns wahre Wunder versprechen. Statt nun allerdings ein Vermögen in diese Produkte zu investieren, sollten wir uns lieber auf die Trends fokussieren, die auch wirklich helfen. Beauty und Gesundheit sind zwei Industrien, welche mit stetig neuen Innovationen begeistern können und so auch für 2022 neue Trends für uns bereits halten. Hier heißt es immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben. Ein Blog mit Beauty Tipps kann hierbei unsere Quelle für Informationen sein und uns so die Chance geben, diverse Beauty und Gesundheits-Baustellen in den Griff zu bekommen.

Das sind die Top 5 Trends für Beauty & Gesundheit im Jahre 2022

Ihr habt Lust, die neuesten Trends im Bereich Beauty und Gesundheit zu testen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir haben die wahren Geheimtipps für 2022 für euch parat!

Clean Beauty, statt Chemie!

Minimalismus und Reinheit steht ganz oben auf den Beauty-Trends in diesem Jahr. Statt mit Chemie gefüllten Produkten heißt es heutzutage so rein wie möglich sollte es sein. Ob Bio-Produkte oder sogar selbst gemachter Conditioner, Shampoo, Lippenbalsam, etc. Je weniger Inhaltsstoffe und je reiner das Produkt ist, umso besser! Hierbei können vorwiegend die Bio-Siegel Aufschluss darüber geben, wie gut ein Produkt wirklich ist. Wenn ihr euch demnach auf den Weg zum nächsten Discounter macht, haltet Ausschau nach dem Bio-Siegel.

Retinol auch für junge Menschen

Ihr fühlt euch zu jung, um Anti-Aging Produkte zu verwenden? Wie wäre es denn dann mit Retinol? Retinol, welches wir auch als Vitamin A kennen, lässt sich bereits in zahlreichen Beauty-Produkten finden und das auch aus gutem Grund. Nicht nur soll es gegen Falten und ersten Alterserscheinungen helfen, sondern es verbessert auch das Gesamtbild der Haut. Demnach ist es nicht nur für Frauen und Männer geeignet, die ihren Falten den Kampf ansagen wollen, sondern ist es generell für die Haut eine wahre Bereicherung.

Die Wunderwaffe Niacinamid

Im Gegensatz zu Retinol, ist Niacinamid eher weniger bekannt, doch auch dieses Vitamin (Vitamin B3) hilft eurer Haut wieder in neuem Glanze zu erstrahlen. Vor allem, wenn ihr dazu neigt in der T-Zone viel Öl zu produzieren, kann Niacinamid helfen. Dies gibt es oftmals gemeinsam mit Retinol in Tagescremes zu erstehen, sodass ihr so ein perfektes Duo für eure Haut gefunden habt.

Personalisierte Haar-Produkte

Eure Haare sind strohig, brüchig, fettig,... Was auch immer euer Problem mit euren Haaren ist, der Grund dafür kann vielseitig sein. Statt auf die allgemeine Haarpflege zu setzen, gibt es nun mehr und mehr Anbieter, welche Haar-Produkte für ihre Kunden personalisieren. Viele Aspekte wie der eigene Lebensstil sowie der Wohnort (UV-Strahlung, Härte des Wassers, etc.) können Einfluss auf die Haare haben, sodass eine personalisierte Haarpflege hier Abhilfe schaffen kann und euren Haaren wieder neue Frische geben wird!

Getönte Sonnencreme, statt dickes Make-Up

Besonders im Sommer ist dickes Make-Up eine wahre Tortur. Nicht nur sieht es unnatürlich aus, sondern zugleich verstopft es die Poren, sorgt für Pickel und fühlt sich unangenehm auf der Haut aus. Im Jahre 2022 tragen wir daher getönte Sonnencreme. Nicht nur schützen wir so unsere Haut vor den UV-Strahlen, sondern wir gleichen auch kleine Unebenheiten der Haut aus. Natürlich schön, ist die Devise!