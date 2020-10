Was 2021 auf den Online-Handel zukommt

„Das heurige Veranstaltungsformat war für uns alle eine neue Erfahrung. Umso mehr freuen wir uns über das große Interesse, den regen Austausch und das positive Feedback der anwesenden Experten und Teilnehmer“, so Stephan Grad, Gründer und Geschäftsführer von A-COMMERCE, einem der führenden E-Commerce Beratungsunternehmen im DACH-Raum.

Als wesentliches Ergebnis der Konferenz haben sich für das Jahr 2021 drei Trends bzw. Herausforderungen für den Online-Handel herauskristallisiert:

1. Omichannel: Verschmelzung von On- und Offline

Multi-Channel, Cross-Channel, Omni-Channel – Begriffe, die den Handel schon länger prägen, werden ihn auch im Jahr 2021 weiter begleiten, denn noch haben sich nicht alle Händler der neuen Herausforderung gestellt. Dabei ist es Fakt, dass maximaler Erfolg erst durch die Verknüpfung aller genutzten Vertriebs- und Kommunikationskanäle erreicht werden kann. Online- und Offline-Kanäle werden in den nächsten Jahren enger zusammenwachsen. Die Begriffe On- und Offline werden nicht mehr voneinander getrennt gedacht, sondern als einheitliche Geschäftsstrategie. Es geht schon längst nicht mehr nur um die Fließrichtung von Offline- hin zum Online-Konzept, sondern auch in die entgegengesetzte Richtung. Ziel ist ein nahtloses, kanalübergreifendes Kundenerlebnis, in dessen Umfeld der Kunde alle zur Verfügung stehenden Kanäle simultan nutzen kann.