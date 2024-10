Die Logistikbranche verändert sich rasant und Nachhaltigkeit steht im Zentrum dieser Entwicklung. Eine große Rolle spielt dabei E-Mobilität, zu der ein Wechsel auf kürzere oder längere Sicht sowieso ansteht. Denn ab 2035 dürfen nur noch CO₂-emissionsfreie Autos gekauft werden. Dass Elektroautos – gerade in der Logistik – nicht nur eine Investition in die Umwelt, sondern auch in Effizienz, Produktivität und Kostensenkung sind, zeigen wir Ihnen hier.