Sind Sie auf der Suche nach hochwertigem Bildmaterial? Lesen Sie hier, wie der Verkauf von Inhalten auf Stockplattformen via Abo oder Einzelkauf abläuft.

Um mit Stockfotos Geld verdienen zu können, müssen Sie deren Besonderheiten verstehen. Auch für professionelle Fotografen besteht keine Garantie, dass die eigenen Aufnahmen als Stockfotografien Nachfrage erhalten. Die Nutzer von Stockplattformen suchen in erster Linie nach Bildern, die für kommerzielle Zwecke verwendet werden können. Sie möchten Werbefotos kaufen , um damit für Produkte und Dienstleistungen zu werben. Künstlerische Aufnahmen und Landschaftsfotos sind trotz ihres ästhetischen Werts nicht besonders gefragt. Einsteiger hingegen sollten bedenken, dass für Stockfotos bestimmte Anforderungen in puncto Auflösung, Format und Größe gelten. Um beispielsweise Bilder auf Depositphotos zu verkaufen, muss die Dateigröße jeweils mindestens 3,8 MP betragen und das Foto im JPG- oder JPEG-Format vorliegen. Die vollständigen Anforderungen der Stockplattform finden Sie im Bereich “Stockfotos verkaufen” auf de.depositphotos.com .

Was sollte man beachten, wenn man lizenzfreie Stockfotos verkaufen möchte?

Stockplattformen funktionieren wie jeder andere Marktplatz auch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass hier anstelle von Waren Fotos, Illustrationen, Vektorbilder sowie Video- und Audiodateien verkauft werden. Sowohl für Käufer als auch Verkäufer solcher Inhalte ergeben sich mehrere Vorteile: Der Käufer muss die benötigten Dateien nicht extra in Auftrag geben, sondern nur auf der Website des Stockanbieters ausfindig machen und diese Fotos online erwerben. Der Verkäufer wiederum muss nicht nach Käufern suchen oder mit diesen verhandeln. Die Stockplattform fungiert als Vermittler, der Inhalte moderiert, lizenziert, verkauft und den Erlös schließlich an die Ersteller der Inhalte auszahlt. In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, wie der Kauf bzw. Verkauf von Stockfotos funktioniert.

Anfänger in der Stockfotografie erwarten gelegentlich, dass sie einfach Bilder hochladen und direkt damit Umsatz machen. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Zunächst benötigen Sie eine anständige Ausrüstung, ein gutes Auge fürs Motiv und Bildbearbeitungskenntnisse. Dann gehört noch dazu, den Markt genau unter die Lupe zu nehmen, um Themen mit Potential herauszukristallisieren. Einfach nur Fotos zu den beliebtesten Themen zu erstellen, führt nicht immer zum Erfolg, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, unter Millionen ähnlicher Bilder verloren zu gehen. Es ist sinnvoll, genau zu analysieren, welche Motive häufig gesucht werden, aber nicht besonders stark auf der Plattform vertreten sind. Das Auffinden solcher Nischenkategorien kann etwas dauern und anfangs werden Sie eher durch Versuch und Irrtum herausfinden, welche Fotos sich besser verkaufen als andere.

Was ist nötig, um Stockfotos erfolgreich zu verkaufen?

Zu Beginn sollten Sie regelmäßig Bilder hochladen. Es macht Sinn, einige Aufnahmen kostenlos zur Verfügung zu stellen, da Ihre Fotos so eine Chance haben, in E-Mail-Newsletter über kostenlose Dateien aufgenommen zu werden, die viele Nutzer herunterladen. Bei Depositphotos gilt: Je größer die Downloadzahl eines Anbieters, desto größer ist auch die Vergütung. Für die Zukunft bedeutet dies höhere Gewinne für Ihre Fotos. Eine andere gute Möglichkeit für die Umsatzsteigerung ist das Erstellen von Fotoserien. Viele Nutzer suchen nach Aufnahmen, die untereinander gut zusammenpassen und harmonieren. In solchen Fällen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht nur ein, sondern gleich mehrere Fotos verkauft.

Mit richtig guten Umsätzen können Sie rechnen, wenn Sie Ihre Nische in der Stockfotografie finden und darin populär werden. Das ist zwar schwierig, aber durchaus möglich. Wenn Ihre Bilder einzigartig sind und sich von der Masse abheben, haben Sie gute Chancen, dass Kunden bei Ihnen wiederholt digitale Fotos einkaufen.

Wie läuft der Kauf hochwertiger Stockbilder ab?

In der Stockfotografie geht es hauptsächlich darum, eine bestimmte Idee oder Situation darzustellen. Natürlich gibt es auch abstrakte Bilder, beispielsweise Hintergründe, Farbverläufe und Ähnliches. Die meisten Bilder auf Stockplattformen können jedoch eindeutig beschrieben werden – die Darstellung einer glücklichen Familie, zum Beispiel, sieht oft so aus: lächelnde Eltern, ein glückliches Kind und ein Hund. Stockfotos dieser Art sind vielseitig einsetzbar und wer eine Stockplattform besucht, um ein bestimmtes Stockfoto, wie das gerade eben beschriebene zu kaufen, wird es wahrscheinlich auch finden. Auf gebührenpflichtigen Plattformen ist es zudem möglich, verschiedene Parameter anzugeben, um genauer und effektiver die gesuchten Inhalte aufzufinden. Diese Suchkriterien beziehen sich zum Beispiel auf die gewünschte Anzahl von Personen im Bild, Farbe oder Ausrichtung.

Der Kauf erfolgt dann meist auf folgendem Weg: entweder über ein Abonnement oder als Erwerb eines einzelnen Fotos. Im ersten Fall zahlen Sie einen monatlichen Betrag, der Ihnen den Download einer bestimmten Anzahl von Fotos erlaubt. Bei der zweiten Option zahlen Sie für jedes einzelne Foto, was im Regelfall etwas teurer ausfällt. Die Depositphotos-Website bietet zudem ein On-Demand-Paket, mit dem Sie eine festgelegte Menge von Fotos pro Jahr herunterladen können. Diese Option ist besonders sinnvoll, wenn Sie nur wenige Stockfotos übers Jahr verteilt benötigen.



Vorteile von Bildern, die auf gebührenpflichtigen Stockplattformen angeboten werden

Auch wenn der Kauf von Stockbildern mit zusätzlichen Kosten verbunden ist und kostenlose Stockfotos angeboten werden, gibt es doch eine Reihe von Gründen für den Kauf und die Verwendung kostenpflichtiger Fotos:

Hochwertige Stockbilder fügen sich dank ihrer hohen Qualität bei der Gestaltung Ihrer Website nahtlos ein. Einzigartige Bilder, die gegen Gebühr gekauft werden, ermöglichen es Ihnen, sich mit Ihrer Website von anderen abzuheben. Die Bildqualität ist exzellent.

Kostenpflichtige Stockfotos verfügen über alle erforderlichen Zustimmungen und eine Royalty-free-Lizenz erlaubt es, sie mehrmals für verschiedene Zwecke zu verwenden. Damit sichern Sie sich auch gegen mögliche Rechtsansprüche ab. Gebührenpflichtige Stockplattformen überprüfen die Urheberschaft ihrer Fotos, damit Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen.

Obwohl Sie für Stockfotos eine Gebühr bezahlen, ist die Anschaffung doch lohnend, da Sie kein Shooting oder eine Illustration beim Profi extra in Auftrag geben müssen. Zudem erhalten Sie Zugriff auf Motive, die Sie oder Auftragnehmer vor Ort vielleicht gar nicht oder nur schwer selbst aufnehmen können, zum Beispiel von fernen Ländern oder seltenen Naturphänomen. Dank der verschiedenen Bezahlmodelle, die Stockplattformen anbieten, finden Sie bestimmt eines, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

Fazit

Stockfotowebsites stellen praktische Plattformen für den Kauf und Verkauf verschiedenster Inhalte dar. Professionelle Fotografen, Illustratoren und Designer können sie nutzen, um sich ein passives Einkommen aufzubauen und die neuesten Trends in ihrem Bereich aufzuspüren. Der dauernde Nachschub an Bildmaterial erlaubt Käufern, immer neue relevante Inhalte zu einem attraktiven Preis finden zu können. Die Konkurrenz auf dem Markt sorgt dafür, dass die Qualität und Vielfalt der Aufnahmen stetig zunehmen, was Stockplattformen für eine Vielzahl von Kunden zu einer bequemen und nützlichen Option macht.