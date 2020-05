129 Projekte bei Förderaktion netidee eingereicht

Die Einreichfrist für die netidee endete am 2. September. Bis dahin gingen 129 Förderanträge bei der Internet Foundation Austria ein. Die Projekte werden nun von einem Förderbeirat begutachtet. Am 20. November werden die Gewinner bei der Veranstaltung "netidee best of" im Wiener Museumsquartier vorgestellt. An die Gewinner wird eine Million Euro Fördergeld ausgeschüttet. Zusätzlich gibt es den Sonderpreis "Internet Privacy", wobei drei mal 3.000 Euro vergeben werden.

Organisiert und finanziert wird die netidee von der gemeinnützigen Internet Foundation Austria, die Mutterorganisation des heimischen Domain-Registrars nic.at.