3D-Druck: "Die Industrie wird Produkte besser schützen"

“Die Frage nach dem Umgang mit der 3D-Druck-Technologie ist Teil einer breiteren Diskussion über die Regulierung von Information. Bisher hat die Gesellschaft auf neue Technologien nur reagiert, es wäre aber Zeit sich hinzusetzen und zu überlegen, welche Wissensordnung wir in Zukunft haben wollen", sagte Peter Purgathofer von der TU Wien bei einer Diskussion beim Rechtsforum Infolaw der Wirtschaftsuniversität Wien am Dienstag. Gerade 3D-Druck sei eine Technologie, die gängige Regelungen herausfordere, so der Informatiker. "Die grundlegende Frage ist, wie frei Information sein soll."

3D-Drucker bieten theoretisch die Möglichkeit, jedes gewünschtes Objekt zu produzieren. Damit lassen sich nicht nur einfach und kostengünstig neue Produkte entwickeln, sondern auch exakte Kopien von kommerziellen Erzeugnissen herstellen. Rechtlich gibt es in Österreich bislang noch kaum Entscheidungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das liegt vor allem daran, dass die Herstellung von Produkt-Kopien bislang kein Problem war, da Privatpersonen nicht die Mittel hatten, Erzeugnisse in brauchbarer Qualität zu fertigen.