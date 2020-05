3D Hubs ermöglicht 3D-Drucken für alle

3D-Drucker werden schon bald in jedem Haushalt stehen, lautet das Mantra von 3D-Drucker-Enthusiasten. Tatsächlich ist die Verbreitung der digitalen Fabrikatoren trotz günstiger werdender Geräte immer noch sehr gering. "Es gibt vielleicht 100.000 Geräte da draußen", sagt Brian Garret, Mitgründer des in Amsterdam ansässigen Start-ups 3DHubs, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Interessierten Zugang zu der dreidimensionalen Druck-Technologie zu ermöglichen. Das von Garret gemeinsam mit Bram de Zwart gegründete Start-up vermittelt Druckaufträge an Besitzer von 3D-Druckern.

“Viele Druckerbesitzer nutzen ihre Geräte gerade einmal acht bis zehn Stunden in der Woche”, sagt Garret. “Wir wollen die nur wenig ausgelasteten Geräte dazu nutzen, um ein globales Produktions-Netzwerk aufzubauen.” Im Unterschied zu Online-Diensten wie Shapeways oder i.materialise, die ebenso Druckaufträge von Nutzern entgegennehmen, setzt 3D Hubs auf eine lokale Komponente. Wer beispielsweise in Wien einen Druckauftrag abgibt, soll das fertige Objekt auch in der Stadt abholen können. So sollen sich auch Kontakte zwischen den Druckerbesitzern und “Makern” ergeben und eine Community entstehen.