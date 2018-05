50 Elektroautos zum Testen am Wachauring

Wer einmal ein E-Fatbike oder das umfassende Angebot an hierzulande verfügbaren Elektroautos ausprobieren möchte, der hat am Samstag, den 26. Mai, Gelegenheit dazu. Am Wachauring bei Melk findet der vierte niederösterreichische e-Mobilitätstag statt. Besucher sollen dabei kostenlos "alles, was elektrisch fährt", vorfinden. Heuer stehen über 50 Elektrofahrzeuge, vom e-Golf bis zum Tesla sowie Hunderte E-Bikes, E-Roller, E-Motorräder zum Testen bereit.