64 Prozent der Österreicher telefonieren am Steuer

Obwohl Autofahrer angeben, während der Fahrt kaum abgelenkt zu sein, gilt Unachtsamkeit als häufigste Unfallursache auf den heimischen Autobahnen. Laut einer IFES-Umfrage telefoniert zudem mehr als die Hälfte der Österreicher am Steuer. Aus diesem Anlass starteten die Asfinag und das Kuratorium für Verkehrssicherheit die Kampagne "Handy weg vom Steuer", die am Montag in Wien präsentiert wurde.