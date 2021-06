900 Millionen Android-Geräte mit Sicherheitslücke

Update wird verteilt

In der Praxis seien die „QuadRooter“ getauften Sicherheitslücken bislang nicht ausgenutzt worden, erklärte Check Point. Zu den betroffenen Geräten gehören die neuen Samsung-Spitzenmodelle Galaxy S7 and S7 Edge (allerdings nur in den USA und China, das Smartphone ist in Europa nur mit Exynos-Chipsatz erhältlich), die Google-Geräte Nexus 5X, 6 und 6P, der BlackBerry Priv, die HTC-Modelle One, M9 und HTC 10, das Sony Xperia Z Ultra, das Moto X von Motorola sowie die LG-Geräte G4, G5, und V10. Auch der kürzlich angekündigte BlackBerry DTEK50, der vom Hersteller als eines der sichersten Smartphones auf dem Markt beworben ist, soll betroffen sein.

Die einzige Lösung für die Sicherheitslücke stellen Updates dar, die laut Qualcomm zwischen April und Ende Juli bereits an Partner ausgeliefert wurden. Drei der vier Lücken wurden demnach schon in Googles monatlichen Sicherheitsupdates berücksichtigt. Das Update für die vierte Lücke soll laut Google im September folgen. Abgesehen von den Nexus-Geräten liegt es jedoch an den Herstellern, diese Updates für ihre Geräte auszuliefern. Inwieweit das schon geschehen ist, ist bislang noch nicht bekannt.