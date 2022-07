Abgang: So macht sich das Netz über Boris Johnson lustig

Der britische Politiker Boris Johnson ist in den vergangenen Tagen extrem und Druck geraten und wurde vom neuen Finanzminister Nadhim Zahawi am Dienstag zum Rücktritt aufgefordert. Dem hat er nun zugestimmt. Sein Abgang könnte allerdings vorerst nur seinen Posten als Tory-Parteichef betreffen – als Premierminister wolle er erst im Herbst zurücktreten, wie BBC am Donnerstag berichtet hat. Bis dahin soll die Konservative Partei einen neuen Parteichef wählen.

Ob er bis Oktober in diesem Amt bleiben darf, wird aktuell entschieden.

Johnsons Abgang im Internet gefeiert

Sein Rücktritt sorgt im Netz nicht nur unter den Politiker*innen des Vereinigten Königreichs für Furore, sondern auch unter unzähligen Twitter-Nutzer*innen. Der Vorsitzende der britischen Arbeiterpartei Sir Keir Starmer etwa meldet auf Twitter: „Es sind gute Nachrichten für das Land, dass Boris Johnson als Premierminister zurücktritt. Aber das hätte schon lange passieren müssen. Er war immer schon für ein Amt ungeeignet. Er ist für Lügen, Skandale und Betrug im großen Ausmaß verantwortlich. Und alle, die mitschuldig waren, sollten sich zutiefst schämen“.