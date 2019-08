Abzocke am Flughafen Wien: Wucher für SIM-Registrierung

„Letztes Jahr war ich in Venedig und Mailand und dachte mir, dass ich den größten Betrug für Touristen-SIM-Karten in Europa entdeckt hatte. Aber unglücklicherweise ist der Flughafen Wien noch schlimmer“, schreibt ein Blogger. Er bezieht sich auf den WOWWW-Shop, der in der Ankunftshalle des Flughafen Wiens zu finden ist.

Dort werden stolze 40 Euro für die Registrierung einer SIM-Karte sowie 9,99 Euro für die SIM-Karte verlangt. Für 100 MB Datenvolumen werden 14,99 Euro fällig, unlimitiertes Datenvolumen gibt es um 99,99 Euro. Laut der Information am Flughafen sei das der einzige Ort, um am Flughafen Wien an eine SIM-Karte zu gelangen, schreibt der Blogger.

Das sei aber falsch und es gebe noch weitere Möglichkeiten. Er empfehle daher allen, sich vom WOWWW-Shop fern zu halten. Eine futurezone-Anfrage mit Bitte um eine Stellungnahme bei WOWWW läuft.

Update: Laut A1 handle es sich bei dem vom Blogger beschriebenen "WOWWW-Shop" um einen Händler, der lediglich Produkte der Marke WOWWW verkauft. Der Händler könne die Preise festlegen wie er möchte, der Mobilfunker WOWWW habe darauf keinen Einfluss.