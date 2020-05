AirKey: NFC-Schloss mit österreichischem Datenschutz

Einzig der AirKey-Administrator benötigt entweder ein Smartphone oder eine Codierstation für den PC, um NFC-Karten oder Keyfobs mit Zugangsberechtigungen auszustatten. Über die AirKey-Onlineplattform oder die Mobil-App kann das eigene Zugangssystem komplett überwacht werden. Der Kunde loggt sich mit einer zugewiesenen Benutzerkennung und einem frei wählbaren Passwort ein. Einmal eingeloggt, lassen sich Zugangsberechtigungen auf unterschiedliche NFC-Medien verteilen, Protokolle abrufen und sonstige Einstellungen vornehmen.

Für jede Änderung einer Zutrittsberechtigung "zahlt" man in Form so genannter KeyCredits. Diese lassen sich bei EVVA per Prepaid-Rubbelkarte erwerben oder man schließt eine Flatrate ab. Das AirKey-Schloss ist ab 389 Euro erhältlich.

Wie bei Tapkey benötigt das AirKey-Schloss selbst keinen Internetzugang. Will man das Schloss mit einem Smartphone aufsperren, so wird die Zugangsberechtigung über die Mobilfunkverbindung des Smartphones abgeglichen. Dabei geht es in erster Linie darum, herauszufinden, ob die zuletzt festgelegte und im Schloss gespeicherte Zugangsberechtigung immer noch gilt.