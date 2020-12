AK warnt bei Weihnachtseinkäufen vor Fake-Shops

Polyester statt Leder

AK-Konsumentenschützer Jakob Kalina warnte in einer Aussendung am Sonntag vor Onlinehändlern, die Markenfälschungen vertreiben, was sich als weit überteuerter Ramsch erweist. Dann kommt eine Kunstleder- statt Lederjacke oder ein Polyester- statt Baumwollpullover. "Eine Lösung mit den Anbietern ist nicht möglich, denn sie kommen aus dem außereuropäischen Ausland und halten sich nicht an gesetzliche Bestimmungen", so Kalina.

Um Internetbetrügern nicht auf den Leim zu gehen empfiehlt die Arbeiterkammer zu recherchieren, wenn einem Shops unbekannt sind. Auch Preisvergleiche auf Preisvergleichsplattformen seien angebracht.