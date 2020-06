Alltag und Technik im Röntgenblick

Hohe Dosen

Für seine Bilder benötigt er Aufnahmen in hoher Auflösung. Seine Objekte bestrahlt er deshalb bis zu einem Tag lang. Im Vergleich dazu beträgt die Dauer einer Röntgenbestrahlung in Spitälern nicht länger als zwei Zehntelsekunden. Lebewesen kommen daher für seine Bilder nicht infrage. Werden Menschen oder Tiere für die Aufnahmen benötigt, kommen Skellette oder Leichen zum Einsatz.

Die Aufnahmen fertigt er großteils in einer mit einer dicken Betonschichten versehenen Baracke außerhalb Londons an. Während der Bestrahlung befindet sich Veasey nicht im Raum. Der Apparat wird von außen bedient. Zum Schutz vor der Verstrahlung trägt er Schutzkleidung und Bleiunterhosen: "Ich will das ganze ja noch länger machen."

Neben Röntgenapparaten, Filmen und Chemikalien verwendet Veasey Scanner und Computer. Die lebensgroßen Röntgenbilder werden eingescannt und im Falle größerer Objekte in Bildbearbeitungsprogrammen zusammengesetzt.

Innenleben einer Boeing 777

Für seinen Blick ins Innenleben einer Boeing 777 fertigte Veasey etwa rund 500 Bilder der einzelnen Komponenten der Maschine an, die ihm vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Am Photoshop wurden die eingescannten Aufnahmen schließlich zum fertigen Bild montiert. Über die technischen Details seiner Arbeit gibt Künstler aber nicht gerne Auskunft. Das Reden darüber sei ihm "zu langweilig und zu deutsch".

Künftig will Veasey auch verstärkt mit Bewegtbildern arbeiten und auch seine Serie zu Ikonen der Konsumkultur fortsetzen. Aber nicht alles funktioniert als Röngtenbild, sagt er: "Ich habe einmal einen BigMac geröngt und es hat abscheulich ausgesehen."