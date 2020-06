Alltags-Hightech dreckiger als ein Griff ins Klo

„Bitte geben Sie Ihre Geheimzahl ein“, lautet die Aufforderung beim Geldbeheben. Was viele dabei nicht bedenken: Mit dem Drücken von nur vier Tasten kommen wir mit ähnlich vielen Bakterien und Keimen in Kontakt wie bei einem Griff in die Toilette. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass auf den Tasten der Geldautomaten, auf Computertastaturen und selbst in Kühlschränken oft ebenso viele Krankheitserreger lauern, wie in den Kloschüsseln.

Die futurezone hat nun die Probe aufs Exempel gemacht und einen Tag lang Stichproben an den unterschiedlichsten Standorten in ganz Wien genommen. Bankomaten, Fahrscheinautomaten und Citybike-Stationen wurden ebenso der Schmutzprüfung unterzogen wie Testgeräte in Elektronikfachgeschäften, Telefonzellen und Parkschein-Terminals. Durchgeführt wurden die Tests unter fachkundiger Aufsicht und mit Unterstützung des Instituts für Lebensmittelwissenschaften an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) . Verwendet wurden sogenannte ATP-Tests, die die Gesamtverschmutzung – alle organischen Rückstände inklusive Bakterien und Pilzen – auf Oberflächen nachweisen. ATP (Adenosin-Tri-Phosphat) kommt in allen lebenden Zellen vor und weist entsprechend auf die allgemeine Verunreinigung hin.

Outdoor-Geldautomaten stärker verschmutzt

Insgesamt wurden im Zuge des Tests 16 verschiedene Proben genommen und ausgewertet. Im Fokus stand zunächst das Geld: Vier verschiedene Bankomaten wurden auf ihre Verunreinigung hin untersucht, zwei davon waren Geräte im Freien, zwei davon Indoor-Stationen. Dabei zeigte sich, dass die getesteten Outdoor-Geldautomaten eine deutlich höhere Belastung aufwiesen als die beiden innen aufgestellten Geräte. Mit einem ATP-Wert von 4600 kam ein Bankomat auf der Kärntner Straße in der Nähe des Karlsplatzes auf die stärkste Verschmutzung. Dahinter reiht sich ein getesteter Geldautomat auf der Mariahilfer Straße mit einem Wert von 3100. Auf den Wert von 1900 – und damit deutlich weniger – kam ein Indoor-Bankomat in der Millennium City. Am wenigsten verunreinigt (1300) war schließlich ein im Gebäude von PayLife und Bwin aufgestelltes Gerät. Dass die Indoor-Geräte niedrigere Werte aufweisen, kann auch damit zusammenhängen, dass die außen aufgestellten Bankomaten in der Regel stärker frequentiert sind.

„Die Werte liegen im Rahmen des Erwartbaren“, sagt Konrad Domig von der Arbeitsgruppe Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene am Institut für Lebensmittelwissenschaften an der BOKU Wien, der die Tests für die futurezone analysierte. Es läge jeweils eine Verschmutzung vor und sei daher nicht ratsam, sich nach der Benutzung der Geräte mit den Händen in Augen- oder Mundnähe zu fassen, ohne diese vorher zu waschen. Zum Vergleich: Es gibt zwar keine allgemein gültigen Grenzwerte für ATP-Tests, wonach bei bestimmten Werten eine hundertprozentige Gesundheitsgefährdung belegt wäre. Für die Lebensmittelindustrie werden aber beispielsweise bei Milchprodukten Richtwerte von 70 (bedeutet in Ordnung) und 200 (bedeutet eine klare Grenzwertüberschreitung) festgesetzt. Dasselbe gilt für verarbeitetes Fleisch, Fisch oder Eier.

„Fährt man eine Strecke mit der U-Bahn, hält sich an diversen Griffen fest und misst dann die ATP-Werte auf der eigenen Hand, können bei einer nicht gereinigten Hand durchaus auch Ergebnisse von bis zu 1500 zustande kommen“, erklärt Domig. Tests an Toilettenrändern, die in üblichem Rahmen gereinigt werden, würden oft sogar niedrigere Werte ergeben. Die schmutzigen Finger wären mit einem Wert von 1500 auch stärker belastet als die im futurezone-Test geprüften öffentlichen Telefonzellen. Sowohl ein Standort auf der Mariahilfer Straße als auch ein Telefon in der U-Bahnstation Spittelau ergaben jeweils Werte unter 1000. Das Gerät in Spittelau (850) war im Vergleich noch etwas sauberer als das Telefon auf der stark frequentierten Einkaufsstraße.