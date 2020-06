Amazon bot Waren wegen Software-Panne für einen Penny an

"Wir haben schnell reagiert und konnten die große Mehrheit der Bestellungen der betroffenen Gegenstände sofort annullieren", sagte eine Amazon-Sprecherin. Dafür entstünden den Händlern, die ihre Waren über Amazon anbieten, keine Kosten.

Nach Angaben der in Nordirland und New York ansässigen Firma Repricer Express war der Fehler nach einer Stunde bereits wieder behoben. Es habe aber einige Stunden gedauert, die Preise wieder auf den richtigen Stand zu bringen. "Mir ist klar, dass dieser Fehler in der wichtigsten Zeit des Jahres für unsere Kunden passiert ist", sagte Firmenchef Brendan Doherty.