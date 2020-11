Amazon klagt Influencerin wegen Fälschungen

Amazon hat am Donnerstag in den USA eine Klage gegen die Macherin eines populären Instagram-Account eingereicht. Über das mittlerweile gesperrten Konto @styleandgrace wurden demnach per Amazon Markteplace gefälschte Artikel verkauft.

Der Ablauf war dabei wie folgt: User bestellen ein unscheinbar aussehendes No-Name-Produkt und bekommen dafür gefälschte Markenware. Was bestellt werden muss, um bestimmte Dinge zu bekommen, wurde in Instagram-Stories bekannt gegeben, berichtet The Verge.