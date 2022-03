Amazon baut doch kein Verteilzentrum in Graz

Das geplante Verteilzentrum von Amazon in Graz ist nun offenbar Geschichte: Wie Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) Freitagmittag in einer Aussendung mitteilte, hat das US-Unternehmen all seine Anträge zurückgezogen.

Ganz vom Tisch scheint das Projekt noch nicht. Das Verteilzentrum könnte im Grazer Umland gebaut werden. Kahr ist dennoch erleichtert: "Vor allem die Verkehrsbelastung in Liebenau hätte dramatisch zugenommen."

5,7 Hektar geplant

Der Online-Riese Amazon wollte im Süden der steirischen Landeshauptstadt beim Liebenauer Gürtel ein Verteilzentrum mit Platz für rund 250 Mitarbeiter*innen und knapp 1.000 Fahrer*innen bauen. Die Flächeninanspruchnahme durch das Vorhaben betrug etwa 5,7 Hektar, die Bruttogeschoßfläche 67.877 Quadratmeter.

Geplant waren eine Lager- und eine Logistikhalle, zwei Parkflächen im Freien für die Pkw der Mitarbeiter*innen, Ladeflächen, eine 4-geschoßige Parkgarage für 960 Lieferfahrzeuge, Verkehrserschließungsflächen und Infrastrukturanlagen. Im Logistikzentrum sollten Pakete sortiert und ausgeliefert werden - 24 Stunden täglich, an 6 Tagen in der Woche.