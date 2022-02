Tausende wollen faule Eier auf Jeff Bezos' Riesen-Yacht werfen

“Rotterdam wurde von den Rotterdamern aus Trümmern gebaut, und wir nehmen die Stadt nicht für das Phallussymbol eines größenwahnsinnigen Milliardärs auseinander. Nicht ohne Kampf!” heißt es in der Beschreibung des Events. Wie üblich bei Facebook-Events ist es natürlich fraglich, wie viele Menschen schlussendlich tatsächlich bei der Aktion auftauchen.

Politische Debatten

Der Fall sorgt in Rotterdam jedenfalls auch für politische Debatten, wie die NL Times schreibt. Während etwa vonseiten der Grünen im Stadtrat starke Kritik an Bezos und den Geschäftspraktiken bei Amazon kommt, sieht die Arbeiterpartei PvdA, die auch den Bürgermeister stellt, in dem Bau ein starkes positives Zeichen für den Schiffsbausektor in der Stadt.

Die populistische Oppositionspartei Leefbaar Rotterdam nennt es großartige Neuigkeiten für die Schiffsbauer, sieht den Abbau der Brücke aber ebenfalls kritisch.