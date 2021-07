Android: Pokemon-Go-Malware 500.000 Mal heruntergeladen

Eine vermeintlich harmlose Android-App für Pokémon Go entpuppt sich als Malware, die sich im Hintergrund Root-Zugang verschafft.

„Gotta Catch 'Em All“: Diesem Motto folgen neben zahlreichen Pokémon-Go-Spielern auch einige Betrüger, die vom Hype um das Smartphone-Spiel profitieren wollen. Wie Sicherheitsforscher von Kaspersky berichten, finden sich im Google Play Store zahlreiche mit Malware verseuchte Apps, die sich gezielt an Pokémon-Go-Spieler richten. So wurde allein die App „Guide for Pokémon Go“ mehr als 500.000 Mal heruntergeladen. Die scheinbar harmlose App versprach Tipps für Spieler und konnte mit 3,8 von fünf möglichen Punkten eine relativ ordentliche Bewertung erzielen.