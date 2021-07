Manipuliertes Pokemon Go infiziert Android-Phones

Beim Installieren von Pokémon Go am Google Play Store vorbei ist Vorsicht angebracht. Laut Sicherheitsforschern sind bereits einige Trojaner-verseuchte Varianten im Umlauf.

Schwer zu erkennen

Laut Proofpoint unterscheidet sich die App an der Oberfläche bzw. von der Funktionalität her in keinster Weise von der offiziellen Version. Stutzig werden kann man höchstens, wenn man die Berechtigungen der App in den Einstellungen prüft. Anders als die offizielle Pokémon Go App darf die manipulierte Version SMS- und MMS-Nachrichten verändern, lesen und verschicken sowie selbstständig Telefonanrufe tätigen.