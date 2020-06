Angeblicher Bitcoin-Erfinder bestreitet Verbindung

Der Mann, den das Magazin „ Newsweek“ als den geheimnisvollen Erfinder des Bitcoin ausgemacht haben will, hat nun jegliche Verbindung mit der Digital-Währung abgestritten. „Ich habe nichts mit Bitcoin zu tun, nichts mit der Entwicklung. Ich war nur ein Ingenieur, der etwas anderes gemacht hat“, sagte Dorian Nakamoto der Nachrichtenagentur AP in einem Exklusiv-Interview. Zuvor war sein Haus nach dem „ Newsweek“-Bericht am Mittwoch von Journalisten umlagert worden, was von vielen ebenso wie die offensive Newsweek-Recherche kritisiert wurde.