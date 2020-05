Apple bleibt nach eBook-Preiskartell unter Beobachtung

Apple verlor am Montag eine Klage, mit der man der vom Gericht angeordneten Überwachung durch einen Anwalt entgehen wollte. Laut Gericht sei die Überwachung der Anti-Kartell-Richtlinien des Unternehmens durch einen Anwalt aber „nicht unpassend.“ Der US-Konzern warf dem beauftragten Anwalt Michael Bromwich unter anderem vor, eine persönliche Abneigung gegen Apple zu hegen und an „in gröbster Weise unangebrachten Verhalten“ beteiligt zu sein. So soll Bromwich zahlreiche Top-Manager von Apple interviewt haben anstatt lediglich die Anti-Kartell-Richtlinien für die kommenden 90 Tage zu prüfen.