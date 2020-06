Apple-CEO Tim Cook verdiente 2014 9,2 Millionen US-Dollar

Cook ist jedoch nicht Top-Verdiener bei den Apple-Managern. So erhielt Angela Ahrendts, zuvor CEO des Modeunternehmens Burberry, mehr als 73 Millionen US-Dollar. Der Großteil davon entfiel auf Boni in Aktienform, mit denen Apple die bereits gutverdienende Top-Managerin abwerben konnte. 2012 war sie die bestbezahlte Managerin in Großbritannien mit einem Jahresgehalt von 26,3 Millionen US-Dollar.

Auch Lucas Maestri (14 Millionen), neuer CFO von Apple, Eddy Cue (24,4 Millionen), Senior Vice President für Onlinedienste, und Jeff Williams (24,4 Millionen), Senior Vice President Operations, verdienten mehr als Cook.