Apple-Chef Tim Cook: "Wir lesen Ihre E-Mails nicht"

Weder Gewinne noch Marktanteile seien das Wichtigste, sagte Cook in dem Interview und meinte pathetisch: “Umsatz ist zweitrangig, Marktanteile sind zweitrangig, Gewinne sind zweitrangig. Das wichtigste ist, sich darauf zu konzentrieren, großartige Produkte zu bauen.“ Der Apple-Chef warb in dem Interview vor allem für die neue Apple-Smartwatch, die vermutlich am 9. März vorgestellt wird.

Auf die Frage nach den angeblichen Plänen zu einem Apple-Car antwortete Cook: “Ich habe die Gerüchte gelesen. Ich kann das nicht kommentieren.”