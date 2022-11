iCloud-Nutzer haben plötzlich Fotos von Fremden in ihren Accounts

Vielen Nutzer*innen würde in ihren Accounts Bilder von fremden Familien angezeigt.

Apples iCloud für Windows bereitet derzeit Probleme. So berichteten Nutzer*innen, dass Videos, die mit einem iPhone 13 Pro und einem iPhone 14 Pro aufgenommen wurden, falsch gerendert und fehlerhaft dargestellt werden. Die Dateien erscheinen demnach komplett schwarz und können nicht mehr angesehen werden. Weiters berichten einige Nutzer*innen, dass in ihren iCloud-Accounts Fotos von fremden Menschen auftauchen. „Mir wurden Fotos von Familien anderer Menschen angezeigt, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe, Fußballspiele und andere willkürliche Fotos. Das ist offensichtlich extrem besorgniserregend und gibt mir nicht das Gefühl, iCloud sicher nutzen zu können“, schreibt ein Nutzer im Macrumors-Forum.

Übertragung bestimmter Dateitypen

Denkbar ist, dass diese Inhalte von den iCloud-Bibliotheken anderer Menschen stammen. Eine Bestätigung hierzu blieb bisher aber noch aus. Der Bug dürfte generell die dezidierte Windows-App von iCloud betreffen, nicht aber die unlängst gestartete Integration von iCoud Photos in Windows 11.

Nähere Details zu den Schwierigkeiten gibt es vorerst allerdings nicht. Schuld daran dürfte aber die Übertragung bestimmter Dateitypen sein. Wahrscheinlich ist ein Server-basiertes Problem auf Apples Seite.