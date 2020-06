Apples HealthKit hält in Krankenhäusern Einzug

Google und Samsung fangen hingegen gerade an, medizinische Partner und Krankenhäuser für ihre Systeme zu begeistern. Die meisten der Krankenhäuser testen der Umfrage zufolge den Fit-Dienst von Google - die meisten Smartphones basieren auf Googles Android-Software. Google zufolge sind viele Entwicklungspartner an Bord, zum Start äußerte sich der Konzern nicht. Samsung arbeitet nach eigener Aussage ebenfalls an einer mobilen Technologie. In Europa ist unter anderem der niederländische Philips-Konzern in dem Geschäftsfeld aktiv.