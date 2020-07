Apps gegen den Baustellensommer

Die Webseite AnachB.at und ihre Apps für Android und iOS bieten Routenplanung mit verschiedenen Verkehrsmitteln an. Auto, Öffis, Fahrrad und zu Fuß werden so kombiniert, dass man möglichst schnell sein Ziel erreicht. In die Routenplanung fließen auch bestehende Baustellen und Verkehrsmeldungen ein. Farblich gekennzeichnet erkennt man sofort, wo man gerade flüssig vorankommt und welche Wege man meiden sollte.

Betrieben wird AnachB von ITS Vienna Region, einem Verkehrsmanagement-Projekt der Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland. Um ein möglichst vollständiges und aktuelles Bild der Verkehrslage zu erhalten, werden mehrere Datenquellen vereint. Wien, Niederösterreich und Burgenland steuern etwa mit Detektoren an Kreuzungen ihre Informationen bei. Alleine in Wien sind rund 500 Kreuzungen damit ausgestattet. Weitere Datenlieferanten zur Erfassung eines genauen und aktuellen Gesamtbildes sind die Wiener Linien, ÖBB, Ö3 und die ASFINAG.

Baustellen-Updates und Taxi-Statistik

Dazu werden Baustellen möglichst rasch in das eigene Verkehrslagemodell übernommen. Wie Bernhard Engleder, Abteilungsleiter der MA28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) und ITS Koordinator der Stadt Wien betont, gibt es im Bereich der Baustellen-Erfassung laufende Verbesserungen: "Den Zeitpunkt einer verkehrlichen Wirkung möchten wir so genau wie möglich kennen." Dazu wird auch verstärkt mit Bauunternehmen zusammengearbeitet. Eine weitere Datenquelle sind Taxis, die mit GPS-Sensoren ausgestattet sind. Ihre Standorte und Fahr-Geschwindigkeiten werden auf einer Floating-Karte abgebildet, die auch AnachB zur Verfügung gestellt wird.

Alle Maßnahmen zusammen bewirken eine aktualisierte Erfassung von 95 Prozent des Verkehrsnetzes in Ostösterreich. Der Dienst bietet neben aktuellen Verkehrsinformationen auch eine Prognose für die Lage in 15, 30 oder 45 Minuten. Derzeit verarbeitet AnachB rund eine Million Routenauskünfte pro Monat. Viele Nutzer beteiligen sich auch an der Verbesserung des Dienstes. Besonders Radfahrer tragen häufig dazu bei, die Lage auf Radrouten zu aktualisieren. Laut Bernhard Engleder sind es auch in den meisten Fällen Rad oder öffentliche Verkehrsmittel, mit denen man in der Stadt am schnellsten vorankommt. Für den Baustellensommer 2012 rät Engleder: "Wir können nur an die Leute appellieren, dass sie sich vorher anschauen, wie die Verkehrslage ist. AnachB liefert dabei eine objektive Auskunft."