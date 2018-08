AT-Befehle geben Kontrolle über Smartphones mehrerer Hersteller

Der AT-Befehlssatz (AT steht für Attention) wurde in den frühen 1980er-Jahren von der Firma Hayes entwickelt, um Modems über die Telefonleitung anzusteuern. Sie erlaubten es, Anrufe zu initiieren oder zu beenden und die Konfiguration der Verbindung aus der Ferne zu steuern. Die Kommandos haben sich mit der Zeit zum Standard entwickelt und wurden erweitert. Sie sind auch in modernen Smartphones noch implementiert, wobei verschiedene Hersteller verschiedene Befehle unterstützen.

US-Sicherheitsforscher haben entdeckt, dass die AT-Befehle es bei Millionen von Smartphones erlauben, die Kontrolle zu übernehmen, wie bleepoingcomputer berichtet. Bewiesen haben die Forscher das bislang nur über die USB-Schnittstelle bei Android-Geräten. Sie wollen in weiteren Untersuchungen aber auch prüfen, ob das AT-Interface auch über WLAN oder Bluetooth angesteuert werden kann und ob iPhones ebenfalls betroffen sind.