Atom-U-Boot-Pläne gestohlen: Ehepaar wegen Spionage verurteilt

Die geheimen Informationen wurden unter anderem in einem Erdnussbutter-Sandwich geschmuggelt.

In den USA wurden ein Nukleartechniker und seine Ehefrau Mitte der Woche zu einer langen Haftstrafe verurteilt, nachdem sie Pläne für Atom-U-Boote an ein anderes Land verkaufen wollten. Jonathan Toebbe und seine Frau Diana Toebbe bekannten sich im Februar schuldig, Informationen über Nuklearantriebssysteme der Marine gestohlen zu haben.

Jonathan Toebbe wurde laut einem Bericht der New York Times zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Obwohl er über seinen Beruf zu den Geheimnissen kam, war seine Frau laut Meinung des Gerichts die primäre Drahtzieherin. Darum bekam sie die höhere Strafe von 21 Jahren.

Der Vorfall, der sich im Jahr 2020 zugetragen hat, könnte auch aus einem Hollywood-Film stammen. Am 1. April 2020 schickte Jonathan ein Brief an die Regierung eines nicht näher genannten Landes. Darin befand sich auf einem Speichermedium ein Auszug aus geheimen Plänen zu Atomreaktoren für Schiffe und U-Boote. Die futurezone hat auch bereits darüber berichtet.

Übergabe in Sandwich

Nachdem man sich über einen Preis von 100.000 US-Dollar geeinigt hatte, kam es schließlich zur ersten Übergabe. Diana stand Schmiere, während Jonathan ein halbes Erdnussbutter-Sandwich am ausgemachten Ort platzierte. Darin war eine in Plastik eingewickelte SD-Karte versteckt, mit geheimen Plänen von U-Boot-Reaktoren.

Was die beiden nicht wussten: Anstatt mit Vertreter*innen einer anderen Regierung kommunizierten die beiden mit Undercover-FBI-Agent*innen, was schließlich auch zu ihrer Festnahme führte.