AUA plant Gebühr für Reservierungssystem-Buchung

Die Austrian Airlines ( AUA) und ihr Mutterkonzern Lufthansa setzen die Anbieter globaler Reservierungssysteme unter Druck. Europas größte Airlinegruppe will ab 1. September eine Extragebühr von 16 Euro pro Ticket einheben, das über globale Reservierungssysteme (GDS) gebucht wird, kündigte der Konzern am Dienstag an. In Österreich seien die Reisebüros bereits informiert, so eine AUA-Sprecherin.

Die von Firmenkunden und Reisebüros genutzten Systeme bilden das weltweite Flugangebot verschiedenster Airlines ab, können sie mit anderen touristischen Angeboten verknüpfen und beinhalten Funktionen zur Buchung und Rechnungsabwicklung.