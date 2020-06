Audi und NASA vertrauen auf Technik aus Österreich

Noch gibt es in Europa keine Genehmigung, diese Autos auf öffentlichen Straßen zu testen, aber „autonomes Fahren ist eine der großen Revolutionen“, sagen die beiden Geschäftsführer von TTTech, Stefan Poledna und Georg Kopetz. Schon bald werden selbstfahrende Autos nicht nur in Kalifornien Nevada, Florida und Michigan unterwegs sein, sondern auch in Europa – einige europäische Staaten haben bereits angekündigt, Tests zu genehmigen.

„Das ist alles eine Frage der Zeit, die Revolution lässt sich nicht aufhalten“, sagt Stefan Poledna. TTTech ist eines jener österreichischen Unternehmen, das durch sein Know-how weltweit gefragt ist. TTTech stellt Netzwerklösungen her, quasi Zentralrechner für Autos, Flugzeuge oder auch für die Raumfahrt. Kunden sind der Flugzeughersteller Boeing, die NASA, Thales oder eben auch Audi.