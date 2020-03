Ausgehen ohne Rausgehen: Die besten Partys und Konzerte im Netz

#SocialDistancing lautet derzeit der Hashtag auf der ganzen Welt, denn die Corona-Krise hat uns fest im Griff. In vielen Ländern gibt es Ausgangsbeschränkungen sowie auch in Österreich. Doch statt einfach auf Partys und Konzerte zu verzichten, wird vielerorts online weitergefeiert - und zwar via Social Media.

Vergangenen Freitag versammelten sich auf Instagram rund 4000 Personen, darunter auch zahlreiche Promis, um am Event „Homeschoolin’“ teilzunehmen, das der in den USA berühmte DJ D-Nice ins Leben gerufen hatte. Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Queen Latifah, Rihanna, Common und John Legend feierten mit dem DJ, der auf Instagram fast eine Million Follower hat, eine zehnstündige Party. „Aus meiner Küche sende ich euch allen eine positive Stimmung“, sagte der 49-jährige Derrick Jones, bevor er wechselweise einen Star nach dem anderen via Split Screen auf Instagram ins Bild holte und so das Event zu einer richtigen Party aufleben ließ, obwohl alle alleine in ihren Wohnzimmern saßen.