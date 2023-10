Wie die Austro Control Drohnenflüge einfacher machen will

Drohnenpilot*innen konnten bereits in den letzten Jahren die Drone Space App der Austro Control nutzen, um sich über Voraussetzungen für ihren individuellen Flug zu informieren. Um eine Flugfreigabe in bestimmten Gebieten zu erhalten, musste man aber immer noch zum Telefonhörer greifen.

Direkte Kommunikation mit Pilot*innen

Fluglots*innen werden auf das Eingehen eines neuen Flugplans hingewiesen. Sie können nach einer Überprüfung sofort eine Startfreigabe erteilen. Kommt es während des Drohnenfluges genau in jenem Gebiet zum Einsatz eines Rettungshubschraubers, können alle Drohnenpilot*innen in dem betroffenen Bereich über die App alarmiert und zum Abbruch ihres Fluges aufgefordert werden. Ist der Flug beendet, tippen Drohnenpilot*innen in der App auf eine Schaltfläche und Fluglots*innen wissen sofort Bescheid, dass der Luftraum nun wieder frei ist.

Ausgezeichnete Innovation

"Mit dem neuen Drone Space System schaffen wir eine Digitalisierung unserer Arbeitsprozesse. Telefonhörer, Stift und Papier werden gegen eine digitale Lösung getauscht", sagt Austro-Control-Geschäftsführer Philipp Piber bei der Vorstellung des neuen Systems am Dienstag. "Sie bringt eine Vereinfachung und ein einheitliches Luftlagebild." Laut Co-Geschäftsführerin Valerie Hackl sei die Digitalisierung des Systems notwendig, denn: "Die Zahl der Drohnen wächst - für Vermessung, Infrastrukturüberwachung, Rettungseinsätze oder den Transport von Blutkonserven."

➤ Mehr lesen: Smart Farming: Wie Drohnen Landwirte unterstützen können

Rund 70.000 Drohnenführerscheine seien in Österreich bereits ausgestellt worden. In das neue System wurden 5,3 Millionen Euro investiert. 30 Testnutzer*innen haben dabei ihre Erfahrungen einfließen lassen. Das neue System hat auch bereits einen Preis erhalten: den Airspace Integration Award 2023. Frequentis-CEO Norbert Haslacher ist überzeugt: "Was Austro Control hier in Gang gesetzt hat, gehört zu den Top 5 innovativen Aktivitäten im Drohnenflugbereich weltweit."