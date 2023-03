Ikea lässt autonome Drohnen durch die Filialen fliegen

Ikea setzt autonome Drohnen in 16 Filialen ein. Die Flotte besteht aus 100 solcher Fluggeräte, welche selbstständig die Inventarbestände in Filialen in Deutschland, Belgien, Italien Kroatien, Slowenien und den Niederlanden prüfen. Nach Filialschluss fliegen sie durch die Lagerhallen und scannen dabei die Paletten. Nach verrichteter Arbeit kehren sie autonom zu ihren Ladestationen zurück.

„Die Einführung von Drohnen und anderen fortschrittlichen Hilfsmitteln wie z.B. Roboter für die Abholung von Waren – ist ein echter Gewinn für alle“, sagt Tolga Öncu von der Ingka Group in einem Blogeintrag. Ingka kontrolliert den Großteil der Ikea-Filialen. Insgesamt betreibt das Unternehmen über 480 Fillialen des schwedischen Möbelhauses.

Steigerung des Wohlbefindens

Die Vorteile der autonomen Drohnen reichen Öncu zufolge von der Senkung der Betriebskosten bis zur Steigerung des Wohlbefindens der Mitarbeiter*innen. Mit der Lösung könnten sie sich auf wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren.