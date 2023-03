Kurioser Unfall: Tesla landet im Ikea-Kassenbereich

Ein etwas ungewöhnlicher Unfall hat sich am Samstagvormittag in der Nähe von Bremen ereignet.

Ein Fahrer eines Tesla Model 3 wollte an der Ladesäule vor einer Ikea-Filiale parken, um sein Elektroauto aufzuladen. Gerade als der 60-jährige Tesla-Fahrer aussteigen wollte, hat sich das Fahrzeug angeblich rückwärts in Bewegung gesetzt.

Hoher Sachschaden

Der Tesla-Fahrer und seine Begleiterin, die während des Vorfalls am Beifahrersitz saß, wurden leicht verletzt. Obwohl an dem Samstag in der Ikea-Filiale reges Treiben herrschte kam ansonsten niemanden zu Schaden.

Das Fahrzeug musste mit einem Abschleppwagen aus dem Geschäft gezogen werden, der Möbelmarkt wurde zwischenzeitlich komplett geräumt. Der Sachschaden soll mehrere Zehntausend Euro betragen.