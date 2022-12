Ikea bringt Lieferungen per E-Transporter und Schiff zu Kunden

Ikea beliefert Kunde*innen in Paris künftig per Schiff und Elektro-Lieferwagen. Über die Seine sollen die Waren von einem außerhalb gelegenen Verteilzentrum zu einem Hafen in Paris gebracht und dort auf die Lieferwagen umgeschlagen werden, teilten das Einrichtungshaus und die Pariser Hafenbetriebe am Mittwoch mit.

Der Transport soll in leicht verladbaren Kisten erfolgen und die Verkehrsstaus rund um die Hauptstadt umgehen helfen, wodurch Kund*innen pünktlicher beliefert werden. Vor allem aber soll der Transport umweltfreundlicher werden. 300.000 Kilometer, die Lkw bisher zurücklegten, sollen eingespart werden.