Überlebenskampf im Möbelhaus: Ikea geht gegen Computerspiel vor

Über 60.000 Euro hat „ The Store is Closed ” auf Kickstarter eingesammelt. Fast 20.000 Euro kamen in den vergangenen Tagen zusammen, obwohl die Kickstarter-Kampagne seit Anfang September online ist.

Styr statt Ikea

Wenn man sich den Trailer zum Spiel ansieht, wird schnell klar warum. Das Coop-Survival-Spiel spielt in einem schwedischen Möbelhaus. Das Gebäude ist blau mit gelbem Schriftzug, der „Styr“ lautet. Das ist eine Anspielung auf das englische Wort „Store“ und soll schwedisch klingen. Auch im Möbelhaus gibt es Ähnlichkeiten. Dazu gehören Schilder, das graue Leitsystem am Boden und auch der „Katalog“, den man im Spiel aufschlägt, um hilfreiche Objekte zu bauen, sieht verdächtig nach Ikea aus.

Das Ziel der Spieler*innen ist zu kooperieren, um die gefährlichen Nächte zu überleben und einen Ausweg zu finden. Dabei müssen Möbel zerstört werden, um Ressourcen zu gewinnen, mit denen man wiederum Waffen und Befestigungen bauen kann. Diese sollen die Monster in dem Möbelhaus aufhalten. Die Monster tragen übrigens gelb-gestreifte Hemden – wie Ikea-Mitarbeiter*innen.

10 Tage Zeit für Änderungen

Ikea wirft dem Spieleentwickler auch vor, dass die Möbel in dem Spiel aussehen, wie von Ikea. Gegenüber Kotaku sagt der Spieleentwickler, dass die Möbel aus einem Asset Pack stammen, das er gekauft hat. Es sind also vorgefertigte 3D-Modelle, die jeder, der dafür zahlt, in seinen Games verwenden kann.

Laut Kotaku soll Ikea in seiner Abmahnung angemerkt haben, dass Medien über das Spiel in Zusammenhang mit Ikea berichten. Zudem würden User*innen in Kommentaren Vergleiche zu Ikea ziehen. Eine weitere Argumentation von Ikea ist, dass es sehr einfach gewesen wäre ein Computerspiel zu machen, dass keine Assoziation zu Ikea weckt. Der Entwickler habe mit dem Erhalt der Abmahnung 10 Tage Zeit, um alle in dem Schreiben beanstandeten „Indizien“, die auf Ikea hindeuten, aus dem Game zu entfernen.

The Store is Closed befindet sich derzeit in der geschlossenen Alpha-Phase. Das Spiel soll im dritten Quartal 2024 als Early Access für PC erscheinen. Danach soll es auch für PS5 und Xbox Series X/S herauskommen.