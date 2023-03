Wing-Drohnen sollen Aufträge wie Uber-Fahrer erledigen

Die Google-Schwester will Unternehmen die Zustellung mit Drohnen wie in einem Ridesharing-Netzwerk ermöglichen.

Die Alphabet-Tochter Wing hat in einem neuen Blogbeitrag sein Wing Delivery Network vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Paket aus Hard- und Software, das es Unternehmen erlauben soll, seine Waren künftig möglichst einfach per Drohne an Kund*innen liefern zu lassen. Organisiert sein soll das Liefernetzwerk ähnlich wie bei einem Ridesharing-Dienst - etwa Uber.

Logistik so wichtig wie Drohnen

Drohnen sollen sich dabei dynamisch durch das Netzwerk bewegen, Anfragen von nächstgelegenen Knotenpunkten annehmen und Ladestationen im gesamten Netzwerk nutzen. Die Logistik eines Drohnen-Lieferdienstes sei mindestens genauso wichtig wie die Drohnen, die dabei zum Einsatz kommen, schildert Wing-CEO Adam Woodworth in einem Video, welches das Wing Delivery Network veranschaulichen soll.