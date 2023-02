Amazon lieferte bisher nur an 7 Häuser Pakete per Drohne

Jahrelang schien es so, als würde es nie etwas mit Amazons Paketlieferung per Flugdrohne werden. Fast überraschend kam im Dezember die Aussage, dass das Programm jetzt in 2 Städten startet.

Wirklich oft hoben die Lieferdrohnen seit dem aber nicht ab. Laut The Information wurden bisher nur Pakete an 7 Haushalte geliefert. Das Problem sind einerseits die technischen Limitationen und andererseits die strengen Regeln der US-Luftfahrtbehörde FAA.