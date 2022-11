Amazon zeigt neue Lieferdrohne

Die neue Drohne soll erstmals 2024 eingesetzt werden und verspricht neue Sicherheitsfeatures, wie Amazon in einer Aussendung angibt. So soll sie besser gegen “extreme Temperaturen” gerüstet sein und auch bei leichtem Regen fliegen können. Außerdem soll sie 25 Prozent leiser als die bisherigen Drohnen sein und über eine größere Reichweite verfügen.

Die jetzige MK27-2-Drohne wird momentan in Lockeford im US-Bundesstaat Kalifornien getestet. Noch vor Jahresende sollen außerdem Tests in der Stadt College Station im US-Bundesstaat Texas beginnen. Das Modell verfügt wie die kommende MK30-Drohne über 6 Propeller .

Die neue Dronhe soll autonom steuern und landen können und bis zu 2,5 Kilo schwere Pakete ausliefern. Dabei fliegt sie in einer Höhe von “mehreren Hundert Fuß” (100 Fuß entsprechen etwa 30 Metern), wodurch die Lärmbelastung am Boden möglichst gering gehalten werden soll.

Noch viele Tests mit Lieferdrohnen nötig

Bis die Drohnen allerdings flächendeckend für Lieferungen eingesetzt werden, dürfte es noch eine Weile dauern. Noch ist das System alles andere als ausgereift und es fehlt an Genehmigungen der US-Bundesluftfahrtbehörde. Eine Lieferung per Drohne in 30 Minuten, wie es Amazon-Gründer Jeff Bezos bereits 2013 versprochen hatte, ist also nicht so bald zu erwarten.