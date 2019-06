Lieferdrohnen transportieren Medizin und keine Amazon-Pakete

Bekanntheit erlangte das Konzept von unbemannten Fluggeräten, die Pakete zustellen, als Amazon vor sechs Jahren angekündigt hat, kleinere Bestellungen per Drohne zu versenden. Der Online-Händler hält zwar an seiner Vision fest, ein breites Publikum hat bislang aber noch keine Möglichkeit, sich Pakete per Drohne zustellen zu lassen.

Anderswo sind Lieferdrohnen jedoch auf nahezu alltäglicher Basis im Einsatz und retten dabei sogar noch Leben. Vor allem in infrastrukturschwachen Regionen in Afrika gibt es vielversprechende Ansätze, wichtige Güter per unbemannten Fluggeräten zu versenden.

"Die größte Herausforderung bei der zeitgerechten Zustellung von dringend notwendigen Medikamenten ist meist die so genannte 'letzte Meile'", sagt Sara de la Rosa, sie koordiniert die Projekte mit Lieferdrohnen in der Interagency Supply Chain Group Unmanned Aircraft Systems (ISG UAS), in der sich wichtige Geldgeber und internationale Organisationen zusammengeschlossen haben. Ziel dieser informellen Vereinigung ist es die Entwicklung und Integration neuer Lieferketten-Lösungen im Hinblick auf den Einsatz von Lieferdrohnen voranzubringen und abzustimmen.