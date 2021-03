Avatar überholt Avengers: Endgame an Kinokasse

Der 2009 veröffentlichte Sci-Fi-Streifen Avatar von James Cameron hat seinen Platz als erfolgreichster Film aller Zeit wieder zurückerobert. Mit Einnahmen von zumindest 2,798 Milliarden Dollar weltweit hat er Avengers: Endgame überholt. Die letzte Episode der Avengers-Reihe, die erst 2019 in die Kinos kam, liegt aktuell bei 2,797 Milliarden Dollar.

China verantwortlich

Dass der Film, dessen Fortsetzungen schon mehrfach verschoben wurden, überhaupt wieder an die Spitze klettern konnte, liegt an einem Re-release in China. Dort wird der Film seit Freitag wieder in Kinos gezeigt und konnte so den Endgame-Vorsprung von knapp 8 Millionen Dollar bereits nach 24 Stunden mühelos aufholen.

Am wenigsten stören dürfte dieser Wechsel der Toppositionen Disney. Der Unterhaltungskonzern verfügt nämlich über die Rechte an beiden Franchises. Ob Avatar 2 wie geplant am 16. Dezember 2022 in die Kinos kommt, muss sich erst zeigen. Die Teile 3 bis 5 sind im 2-Jahres-Abstand ab 2024 geplant.