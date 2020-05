Bayrischer Ort leidet unter "Adolf-Hitler-Berg"

Warum das immer noch ist, kann man sich in Wackersberg nicht erklären. "Wir haben alles versucht, die Sache ist bis nach Amerika gegangen", sagte Bauer. Am Dienstag war der Heigelkopf zwar noch unter dem Namen " Adolf-Hitler-Berg" in den Suchergebnissen zu finden, Google Maps zeigte aber nicht mehr den entsprechenden Abschnitt an. Google gab keine offizielle Stellungnahme ab.

Der US-Konzern hat bei seinem Kartendienst immer wieder mit der Nazi-Vergangenheit zu kämpfen. Vergangenen Woche gab es in Berlin Empörung um den Theodor-Heuss-Platz, der auf Google Maps auch nach seinem Namen während der NS-Zeit "Adolf-Hitler-Platz" benannt war. Google musste sich offiziell für den Fehler entschuldigen, der aber offenbar nicht so einzigartig ist.